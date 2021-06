Etrusca Basket premiata in municipio a San Miniato

Una bella cerimonia per l'Etrusca Basket San Miniato che è stata premiata dalle autorità cittadine nella giornata di domenica 6 giugno nella sala consiliare del Comune di San Miniato. Alla presenza del sindaco Simone Giglioli e dell'assessore Loredano Arzilli tutto il team squadra e la dirigenza sono stati celebrati per il raggiungimento dello storico risultato di una semifinale playoff per la serie A2. La società Etrusca, con il presidente Alberto Parrini, ha voluto pubblicamente dare un riconoscimento al dottor Lorenzo Caponi per il grande ruolo svolto durante una stagione con mille difficoltà.

Un grande grazie da parte della dirigenza Etrusca all'amministrazione comunale per il grande sostegno ricevuto durante la stagione, fondamentale per il raggiungimento dei risultati ottenuti dentro e fuori dal campo.

Fonte: Etrusca Basket - Ufficio stampa