Festa del Volontariato e mercatino a Rufina

Doppio appuntamento domenica prossima, 13 giugno, a Rufina con la Festa del Volontariato e il mercatino Arte&Ingegno.

Per tutta la giornata in piazza Umberto I ci sarà il secondo appuntamento con Arte&Ingegno (previsto ogni seconda domenica del mese) organizzato dal comune e dall’Associazione Commercianti, che oltre alle bancarelle prevede l’apertura di tutti i negozi del capoluogo.

Ad arricchire la giornata ci sarà la Festa del Volontariato che avrà quest’anno come tema centrale “Avrò cura di te”. L’iniziativa è organizzata dalla Consulta del Volontariato di Rufina e prevede per la mattina alle 11,30 la Santa Messa dedicata a tutti gli operatori del Volontariato, nella Propositura di Rufina ed a conclusione la benedizione dei nuovi mezzi della Misericordia. Alle 15,30 in programma la caccia al tesoro per i più piccoli, organizzata dall’Oratorio di Rufina Don A. Fabbri.

Alle 17,30 nei locali della Misericordia di via Celli incontro-dibattito dal titolo: “Importanza del Terzo Settore e il ruolo del Volontariato Oggi” con il saluto del Sindaco di Rufina Vito Maida, l’intervento dell’Assessora Daniela Galanti, la prestigiosa presenza di Claudia Fiaschi Portavoce del Forum Terzo Settore e la testimonianza di Don Mauro Frasi sul progetto “Casa famiglia”.

All’interno del mercatino Arte&Ingegno saranno presenti gli stand della Consulta del Volontariato.

