Fiabe e musica per famiglie in scena a Santa Maria a Monte: torna il Baule dei Sogni

Torna a Santa Maria a Monte la rassegna di incontri teatrali del Baule dei Sogni, che è divenuta un appuntamento fisso per tutte le famiglie.

Gli appuntamenti, scritti e sceneggiati da Giallo Mare Minimal Teatro per coinvolgere i bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie, andranno in scena nel suggestivo contesto all’aperto dell’Area Archeologica La Rocca ed inizieranno Venerdì 11 Giugno alle ore 18, prevedendo un totale di 4 spettacoli, in ciascuno dei venerdì seguenti, fino al 2 Luglio.

Gli spettacoli vedranno la messa in scena di storie, fiabe, racconti, show comici, scritti ed interpretati per i più piccoli. Il ciclo sarà inaugurato da Giocando con le storie, spettacolo che, sulle orme di Gianni Rodari, metterà in scena alcuni fra i più famosi personaggi dei suoi racconti: Cipollino, Giovannino Perdigiorno e Alice Cascherina. Per passare a Il piccolo pescatore e lo scheletro, fiaba che, ispirata al capolavoro di Chen Jiang Hong, parte dalla paura per parlare di altruismo e dell’immortalità degli affetti. Gli ultimi due incontri vedranno la rappresentazione di Fiabe Jazz, spettacolo di teatro e musica dal vivo che accompagnerà i presenti nel mondo della fantasia e della creatività, facendo rivivere celebri fiabe; e di Clown Giulivo, il quale stupirà il pubblico con divertentissime gag inimmaginabili che prenderanno alla sprovvista lo spettatore.

La prenotazione è obbligatoria: per info e prenotazioni tel. 0571/81629; info@giallomare.it.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte