Gara-2 playoff, Abc riceve Virtus Siena

Dopo la sconfitta in volata a Siena, l’Abc Solettificio Manetti si prepara per gara-2.

Mercoledì alle ore 21.15 la serie playoff si sposterà infatti al PalaBetti dove i gialloblu riceveranno la Virtus Siena per provare a riscattare la sconfitta del match di esordio e portare la serie in parità (arbitri Rinaldi di Livorno, Piram di Campiglia Marittima).

Una gara in cui l’Abc dovrà fare a meno di Andrea Scali, che proprio domenica scorsa a Siena ha disputato la sua ultima partita stagionale per sottoporsi ad un intervento programmato al menisco. Sarà dunque un vero e proprio Everest quello che i gialloblu si apprestano a scalare, anche se i ragazzi di Paolo Betti hanno dimostrato più di una volta di saper far quadrato intorno all’emergenza e riuscire a trovare la forza per andare oltre le difficoltà. Cosa che sarà richiesta a maggior ragione in questa gara-2.

Si ricorda infine che la serie sarà alla meglio delle tre vittorie su cinque gare, pertanto si andrà sicuramente a gara-3 (in programma domenica alle 18 a Siena), con le eventuali gara-4 e gara-5 in programma mercoledì 16 e domenica 20.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Abc Castelfiorentino.

Tutti i risultati delle squadre giovanili gialloblu scese in campo nel weekend

Under 16 Femminile

Cestistica Rosa Prato – Basket Castelfiorentino 64-36

Parziali: 17-9, 34-17 (17-8), 46-23 (12-6), 64-36 (18-13)

Tabellino: Ibrahimi 7, Cappelli 7, D’ambrosio 4, Dani 10, Mugnaini 4, Capitani 2, Costa 2, Risoli, Taddei, Sanesi, Betti. All. Iserani.

Under 15 Eccellenza

Abc Castelfiorentino – Santo Stefano 68-57

Parziali: 25-13, 38-29 (13-16), 56-40 (18-11), 68-57 (12-17)

Tabellino: Rosi 24, Ticciati, Carzoli 6, Bartolini 4, Lilli 6, Damiani 8, Vefa, Bernardoni, Marchetti 8, Filomeno 10, Niccolini, Leti 2. All. Mostardi. Ass. Corbinelli, Calvani.

Under 14

Santo Stefano – Abc Castelfiorentino 31-72

Parziali: 4-13, 14-34 (10-21), 28-52 (14-18), 31-72 (3-20)

Tabellino: Ticciati 11, Zecchi 4, Carzoli 10, Pieri, Bufalini 4, Filomeno 14, Vallerani, Niccolini 10, Casadei 4, Leti 12, Gjioni 2, Marchetti. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Under 13 – 2008

Olimpia Legnaia – Abc Castelfiorentino 37-70

Parziali: 6-20, 15-32 (9-12), 22-57 (7-25), 37-70 (15-13)

Sono scesi in campo: Garbetti, Agbegninou, Bianchi, Baldi, Zecchi, Bonora, Tamburini, Ciulli, Bini, Pieri, Marzi, Bufalini. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 13 – 2009/2010

Sancat – Abc Castelfiorentino 34-65

Sono scesi in campo: Costantini, Bacci, Fedeli, Capuana, Poggesi, Rosi, Bufalini, Pannocchi, Matteini, Barnini, Chesi. All. Ticciati. Ass. Ciampolini.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa