Gli Angeli del Bello preparano un sabato di pulizia tra i colli scandiccesi

“Camminiamo pulendo le Colline di Scandicci” è il titolo dell’iniziativa organizzata sabato dall’associazione Angeli del Bello di Scandicci per la pulizia del versante collinare della Val di Pesa.

Il ritrovo è fissato alle 8,30 al circolo Mcl di San Vincenzo a Torri, il rientro è previsto per le 12. I volontari partecipanti interverranno nelle zone di San Vincenzo a Torri, nelle vie di San Niccolò, Canto alle Gracchie, Marciola. La pulizia sarà svolta con la collaborazione di Alia Servizi Ambientali SpA, che si occuperà della rimozione dei rifiuti dopo che il gruppo degli Angeli del Bello li avrà raccolti. L’iniziativa è organizzata nel rispetto delle norme anticovid.

“Gli Angeli del Bello sono un modello di volontariato a tutela del territorio – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – a Scandicci hanno iniziato la propria attività due anni fa, appena prima dell’inizio della pandemia, nonostante questo hanno già svolto numerosi interventi particolarmente utili per li cittadini e per il decoro degli spazi pubblici: gli Angeli rappresentano una vera e propria esperienza di cittadinanza attiva, che nelle nostre comunità è una risorsa fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente. L’invito a tutti i cittadini che hanno a cuore i luoghi della nostra città e delle nostre colline è quello di scoprire quanto può essere utile il proprio impegno, magari già a partire da sabato con questa bella iniziativa degli Angeli. Un grande grazie va anche ad Alia, senza la cui collaborazione l’intervento di pulizia non sarebbe possibile”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa