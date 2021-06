I maturandi inaugurano il nuovo centro vaccinale al palasport di Chiusi

I giovani sono il futuro, si dice. E infatti saranno proprio i maturandi a battezzare il nuovo centro vaccinale in provincia di Siena, allestito dall’Asl Toscana sud est grazie alla collaborazione e all’impegno dell’amministrazione comunale di Chiusi.

Domenica si alzerà il sipario sulla struttura allestita al palazzetto dello sport di via Talamone a Chiusi, con trecento dosi suddivise in due turni di prenotazione: dalle 14 alle 20 e dalle 20 alle 23, riservate in prima battuta ai maturandi e poi alle prenotazioni last minute aperte dalla sera precedente, qualora non fossero completati tutti i turni con i giovani studenti.

Il nuovo centro completa la copertura del territorio della Zona Amiata senese e Val d’Orcia Valdichiana senese, insieme alla sala della società Macchia Faggeta di Abbadia San Salvatore e in stretta sinergia con il centro vaccinazioni della sala polivalente “ex Macelli” di Montepulciano: in base alla programmazione attuale, dopo la giornata inaugurale il centro vaccinazioni di Chiusi sarà operativo ogni giovedì, al posto di quello di Montepulciano che continuerà ad assicurare la propria attività i restanti giorni della settimana.

“La campagna vaccinale sta procedendo a ritmi elevati in base alla disponibilità di dosi – dice Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – e per questo abbiamo colto con favore questa opportunità per avvicinarci ancora di più ai cittadini sui territori. Ringraziamo il sindaco Juri Bettollini e tutta l’amministrazione comunale di Chiusi per la disponibilità, da domenica partiamo con due sedute dedicate in particolare ai giovanissimi che si apprestano ad affrontare un passaggio importante della loro vita come l’esame di maturità. Il centro opererà poi in stretta sinergia con quello di Montepulciano, per garantire la più ampia copertura in questa parte della provincia di Siena”.

“L’apertura del centro al palazzetto dello sport di Poggio Gallina – dichiara il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – rappresenta un’operazione importante perché aiuterà a proiettare il territorio della provincia di Siena verso la copertura vaccinale totale della popolazione. Siamo onorati di essere stati individuati dagli operatori dell’Azienda Usl Toscana sud est come una città ideale per creare un nuovo centro vaccinale e per questo ringraziamo il direttore generale Antonio D’Urso, il direttore sanitario Simona Dei, il direttore della Società della salute Roberto Pulcinelli per aver sempre tenuto un filo diretto con la nostra comunità, sia nei giorni di maggiore crisi dovuta all’alto numero di contagi sia nel momento della ripresa e delle soluzioni da intraprendere per dare la stretta finale al virus".

"Un ringraziamento - prosegue - non può che andare anche a tutto il consiglio di amministrazione della Coopersport nonché alle società sportive ancora impegnate al palazzetto, per la disponibilità dimostrata e per aver messo il bene comune di fronte ai propri impegni. Nell’ultimo anno e mezzo la nostra città ha dimostrato un grande senso di responsabilità e di saper lottare come solo una comunità unita sa fare e adesso siamo veramente orgogliosi di essere parte di un processo che porterà alla soluzione e alla normalità”.

Il centro è situato in una posizione ideale, sia per l’accessibilità sia per le caratteristiche strutturali e assicurerà un servizio di qualità per i vaccinandi, senza arrecare disagio alla popolazione di Chiusi.

Con le sue tre linee vaccinali assicura una potenzialità massima di 200 vaccinazioni per ogni seduta in orario diurno (sia mattino sia pomeriggio) e può essere attivato anche in orario serale, tutto ciò regolato dal sistema regionale di prenotazione e aziendale di programmazione. Come per ogni altro centro, l’attività è rivolta alla sola popolazione della Toscana.

Già in occasione della seduta di giovedì 17 giugno, il centro vaccinazioni di Chiusi sarà presente sul portale di prenotazione vaccini partecipando al sistema di programmazione regionale.

Fonte: Asl Toscana Sud Est - Ufficio stampa