In vista dell'estate tutto è pronto a Montespertoli: riapre la piscina comunale

Dopo un anno di chiusura dovuta al perdurare dell'emergenza sanitaria e dopo alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla vasca principale e sull'immobile, il Comune di Montespertoli comunica che la piscina comunale di Molino del Ponte riaprirà le porte agli utenti a partire da sabato 12 giugno 2021, con orario 9:00-19:00.

La nuova gestione, affidata alla società Aqua-sport, provvederà nei prossimi giorni a creare una pagina Facebook dedicata per condividere le informazioni riguardanti orari, corsi e attività che interesseranno l'impianto nella stagione estiva. A tal proposito, si informa che saranno ben presto organizzati anche i corsi di nuoto, come di consueto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3665277751.

Fonte: Comune di Montespertoli