Incidente sul lavoro alla Nutrien di Livorno, il monito di Filcams-Cgil

"Al lavoratore della Sepo Servizi rimasto infortunato durante il suo turno di lavoro presso lo stabilimento Nutrien auguriamo una pronta guarigione. Già in passato avevamo chiesto ai vertici della Nutrien di effettuare alcuni interventi migliorativi in termini di sicurezza sul lavoro: alcune migliorie sono state apportate ma evidentemente ciò che è stato fatto non è ancora sufficiente".

E' un augurio quello di Marco Ghezzani, Filcams-Cgil provincia di Livorno, ma anche un monito.

"All'azienda chiediamo pertanto nuovamente di mettere in atto tutti quegli accorgimenti che possono davvero aumentare in maniera sensibile la sicurezza dei lavoratori che operano all'interno dello stabilimento".

"La questione della sicurezza sul lavoro deve diventare a tutti gli effetti uno dei temi cardine al centro del dibattito politico, sia locale che nazionale. Occorrono maggiore attenzione e più controlli. I lavoratori devono essere informati e formati. Massima produttività, frenesia, precarietà, sono le principali cause degli infortuni. Quante volte i lavoratori sono costretti ad aumentare i carichi di lavoro per evitare di trattenersi ore oltre l’orario retribuito? E quante volte sono costretti ad accettare le condizioni dettate per paura di perdere il lavoro o di non essere più chiamati?".

"La sicurezza non può e non deve essere intesa come un costo. Su questo aspetto, come sempre, la Filcams-Cgil continuerà a tenere alta l'attenzione".

Fonte: Filcams-Cgil Livorno - Ufficio Stampa