Innovazione e multiculturalismo nell'università: Siena protagonista

Per supportare lo sviluppo professionale dei docenti universitari e la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse alla didattica, il Teaching & Learning Center dell’Università di Siena e il Lucas Center della Florida Gulf Coast University organizzano domani, 9 giugno, il webinar “Multiculturalism and innovation in higher education”.

L'evento sarà l'occasione per un confronto sulle esperienze di innovazione didattica in corso nei due atenei, che saranno presentate dal direttore e dalla vice direttrice del Lucas Center, Bill Reynolds e Jackie Greene, mentre Brenda Thomas, instructional designer, e la studentessa Viktoriya Bardenova introdurranno l’esperienza del programma Student-Faculty Partnership Program, con il quale si vuole migliorare la didattica universitaria attraverso una particolare forma di collaborazione tra studenti e docenti. Nello specifico saranno presentate le pratiche sviluppate all'interno di classi multiculturali e le metodologie legate agli aspetti socio-emotivi dell'apprendimento e all'insegnamento attento alle dimensioni culturali.

Sulle pratiche didattiche innovative sperimentate all'Università di Siena interverranno il pro rettore vicario e delegata alla didattica, Sonia Carmignani, e la presidente del corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione Loretta Fabbri. In particolare l'Ateneo senese presenterà la Faculty Community of Learning dei docenti dei dipartimenti dell'Università di Siena, gruppo di docenti afferenti a diverse discipline che promuove all'interno del proprio dipartimento e corso di laurea di afferenza metodologie attive.

Inoltre l'incontro sarà l'occasione per il lancio del nuovo corso The Art of Teaching@ Unisi, finanziato dalla Regione Toscana, destinato ai docenti dell'Ateneo senese e strutturato in sei incontri che partiranno nella prima settimana di luglio.

Il webinar, che si aprirà alle ore 15 su Webex con i saluti del rettore Francesco Frati, è promosso dal Teaching & Learning Center (il centro di innovazione didattica e organizzativa del Santa Chiara Lab e dell’Università di Siena, che sostiene le attività a supporto dello sviluppo professionale dei docenti universitari e riunisce tutte le attività trasversali per lo sviluppo delle soft skill) in collaborazione con il Progetto Forward, che vede impegnato l'Ateneo in attività di formazione e ricerca per migliorare la convivenza nei contesti multietnici. L'iniziativa si inserisce all'interno di un Memorandum of Understanding siglato con la Florida Gulf Coast University.

Ci si può registrare all’evento a questo link.

