La "Commedia" di Franco Ricordi: tre lecturae Dantis a Firenze

Franco Ricordi è un attore che interpreta la Divina commedia con lo spirito e la formazione del filosofo, convinto che Dante sia “il più grande avversario del nichilismo contemporaneo”.

Parte da qui il suo Progetto Dante, nato nel 2015 e portato in tournée in 20 Paesi per 3 continenti, che lo condurrà a presentare la Commedia a Firenze: tre lecturae Dantis che si terranno il 10, il 17 e il 24 giugno nella Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo.

Visto l'esiguità dei posti disponibili a causa delle misure di distanziamento sociale, per il pubblico sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sul canale Youtube dell'Opera di Santa Maria del Fiore.

L’iniziativa è promossa nell'ambito del programma di eventi per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta che vede collaborare, per la prima volta , l'Opera di Santa Maria del Fiore, l'Opera di Santa Croce e la Certosa di Firenze - Comunità di San Leolino.

È l'amore il tema dominante della Commedia: per questo Ricordi sceglie un percorso che porta a Maria, passando da Beatrice e da una serie di voci e figure femminili. I canti scelti per le tre serate sono il II dell’Inferno (10 giugno), il XIII del Purgatorio (17 giugno) e il XXXIII del Paradiso (24 giugno).

Si comincia, dunque, con il II dell’Inferno. Per l’attore-filosofo il personaggio Dante si caratterizza subito per il suo essere l’anti-Amleto proprio perché, superando ogni esitazione, affronta con coraggio il suo viaggio metafisico. Si passa poi al XIII del Purgatorio, il canto di Sapia, protagonista di un pentimento imperfetto. E infine si raggiunge il Paradiso, con quel XXXIII canto dove Dante, accecato ma anche illuminato dalla Luce, per dirla con Ricordi “alza il velo sull’Essere”.

Franco Ricordi, attore e regista teatrale (ha debuttato nel ’78 con Ronconi), è anche filosofo e saggista. Negli ultimi sette anni ha dedicato la sua riflessione filosofica e la sua attività di attore in modo speciale a Dante. Nel 2016 ha debuttato con Dante per Roma nei luoghi archeologici romani, esperienza che ha avuto il suo proseguimento nel 2020 con La Commedia di Dante alle Terme di Caracalla. In questo contesto è autore anche della prima lettura filosofica della Commedia, una ricerca in tre volumi, pubblicata recentemente da Mimesis.

