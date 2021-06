Lavori in piazza a Avane, Picchielli (Lega): "Problemi per chiesa e fedeli"

Sappiamo tutti come è la cambiata la piazza di fronte la chiesa di Avane dopo i recenti interventi del Comune, a detta di questo per rendere più fruibile la piazza agli abitanti e migliorare la sua bellezza. La piazza e la chiesa non hanno certo guadagnato in tal senso già dalla prima posa delle panchine. Se l'idea era di impedire l'accesso alle auto bastava mettere catena e lucchetto ai due accessi, dando la chiave alla chiesa per le funzioni religiose. Si è invece preferita questa soluzione anti estetica, che sembra fatta apposta per chiudere sempre più lo spazio alla chiesa. Le panchine dovevano magari essere collocate sul bordo della piazza e munite di schienale per permettere agli anziani di sedersi più comodamente. Con l'ultima trasformazione si è arrivati a limitare talmente lo spazio antistante la chiesa, che diventa difficile accedere anche per i carri funebri: sicuramente non c'è spazio per manovrare. Anche i fedeli che partecipano alle funzioni religiose in occasione di funerali e matrimoni, non avranno altra scelta che stare sulla strada o entrare fra le fioriere e i tavolini. Come Lega vediamo una totale mancanza di sensibilità verso la chiesa, ma anche verso coloro che vanno lì per cercare conforto nel dolore.

Andrea Picchielli, Capogruppo Lega Salvini Empoli