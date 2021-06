Lavori Publiacqua, da venerdì chiuso l'incrocio viale Lavagnini-via Leone X

Vanno avanti i lavori di Publiacqua per la realizzazione della nuova grande conduttura dell'acquedotto su viale Lavagnini-piazza della Libertà-viale Matteotti. Dopo la restituzione dell'area di cantiere in viale Matteotti, tornato pienamente percorribile da venerdì scorso, in viale Lavagnioni sono in corso le operazioni di predisposizione dell'area di cantiere relativa alla macrofase 2 nel tratto via Leone X-via Poliziano. Si tratta dello spostamento del new jersey a centro strada: a configurazione definitiva, ci saranno due corsie verso viale Strozzi e tre verso piazza della Libertà. Anche nel tratto da piazza della Libertà a via Poliziano le iniziali tre corsie verso viale Strozzi diventeranno due all'altezza dell'incrocio con via Poliziano, resteranno tre le corsie verso piazza della Libertà.

Queste operazioni andranno avanti fino alle 6 di venerdì 11 giugno. Intanto, dalle 21 di giovedì 10 giugno sono state programmate le lavorazioni necessarie per riaprire alla circolazione l'area di cantiere nel tratto finale di viale Lavagnini, da via Leone X a viale Strozzi, e l'attraversamento pedonale lato Fortezza (macrofase 1).

Questi interventi sono suddivisi in due tranche: nella prima si rimuoverà il cantiere su quasi tutto il tratto (tranne la porzione immediatamente lato via Leone X) e verrà riattivato l'attraversamento pedonale con semaforo lato Fortezza; nella seconda tranche, il 18 giugno, è prevista la restituzione anche del tratto lato via Leone X. Per effettuare questi interventi saranno istituiti restringimenti di carreggiata. Al termine di queste operazioni saranno a disposizione tre corsie verso piazza della Libertà e quattro verso viale Strozzi con attestazione su tre corsie al semaforo.

A seguire, dalle 21 di venerdì 11 giugno, è in programma l'attivazione del cantiere sull'area dell'incrocio tra viale Lavagnini e via Leone X con la chiusura dell'intersezione e quindi della svolta dal viale verso via Lorenzo Il Magnifico-viale Milton. Questi lavori sono concentrati nel fine settimana (termine previsto alle 7 di lunedì 14 giugno) in modo da ridurre l'impatto sulla circolazione.

Previsti anche restringimenti di carreggiata e la chiusura del controviale di viale Lavagnini tra via Poliziano e via Leone X, divieti di sosta in via Leone X. Itinerario alternativo per Statuto-Careggi per chi proviene da viale Strozzi proseguendo sulla corsia di superficie a lato del sottopasso Strozzi-Strozzi a diritto verso Statuto; per chi arriva da viale Matteotti può utilizzare il percorso viale Don Minzoni-via Pascoli-via Mafalda di Savoia-viale Milton-ponte provvisorio.

Resterà a disposizione per chi non utilizza il percorso da viale Don Minzoni anche la svolta da viale Lavagnini verso via Landino con possibilità di raggiungere viale Milton. Una volta terminate queste operazioni, quindi dalle 7 di lunedì 14 giugno potranno quindi prendere il via i lavori della macrofase 2 sul tratto via Leone X-via Poliziano con la viabilità nella configurazione che prevede due corsie verso viale Strozzi (una per la svolta su via Leone X e una che prosegue a diritto verso la Fortezza) e tre verso piazza della Libertà (con la svolta su via Leone X). Durata prevista di questa macrofase 45 giorni.

