Plastic Free Empoli, ripulito l'argine da Serravalle alla Tinaia

Quarta raccolta per Plastic Free Empoli, partecipata come sempre, guidata e organizzata molto bene dall’associazione stessa. Appuntamento domenica 6 giugno alle 9 puntuali e carichi. L’area interessata l’argine del fiume Arno dietro l’Avis fino a località Tinaia.

Settantacinque persone di tutte le età, adulti e tanti giovani, hanno risposto all’appello.

Tutti muniti di guanti, scarponi, volontà, pinze telescopiche, borracce donate dall’associazione e le bellissime magliette.

"È stata la raccolta più difficile tra quelle fatte a Empoli - spiega il responsabile Alberto Vezzani - perché raggiungere alcuni punti del fiume non è stato semplice. Ma il gruppo di Plastic Free Empoli non si è perso d’animo e ha fatto il suo lavoro, centrando l’obiettivo. Abbiamo raccolto meno come quantità e ingombranti ma ci siamo misurati con altre difficoltà. Adesso la raccolta ad Empoli riparte a settembre con la data nazionale ma voglio lanciare anche due date a cui chi vuole può partecipare.

Il 20 giugno protagonista la via Francigena, tratto san Miniato-Coiano e ci incontreremo con il gruppo di Gambassi Terme. Sarà una lunga passeggiata, un trekking ecologico. Poi chiamo gli empolesi per la tappa del 4 luglio, ‘Tutti a Marina di Pisa’, una data unica con tutti gli altri gruppi Plastic Free toscani. Concludo con l’orgoglio che sento per questa grande famiglia che cresce ogni volta".

Presenti alla mattinata, l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini, soddisfatto della risposta delle persone che hanno partecipato alla raccolta. Questo il suo commento lasciato anche sui social. "Alberto Vezzani, responsabile di zona di Plastic Free, è bravo: deciso, concreto e con grandi doti organizzative. Si arriva sul luogo, guida le operazioni e all'ora X sul punto di raccolta tanti sacchi di "sudicio" attestano il lavoro fatto. Abbiamo davvero fatto bene a sposare come amministrazione comunale il suo progetto e la sua voglia di dare una mano per l'ambiente in modo anche pratico e fattivo. Grazie a tutti i partecipanti, che invito a seguire l'associazione anche nelle tappe prossime sulla Francigena e Marina di Pisa; a settembre si torna a Empoli con la volontà di dare cadenza mensile a questa bellissima iniziativa". C’erano Fabio Barsottini, vice sindaco di Empoli; Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli e una rappresentanza del personale dell’ufficio ambiente del Comune.

I NUMERI DELLA RACCOLTA – 400 chili di rifiuti raccolti, la metà della raccolta di Avane ma proprio per la zona interessata che ha mostrato più difficoltà; poco materiale ferroso e ingombrante. Solo un carrello di un supermercatao e una bicicletta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa