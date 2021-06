Raccolta dei tartufi, Meini (Lega): "Interrogazione per fare chiarezza su alcune criticità"

“E’ notorio - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - come il tartufo, ad esempio quello bianco di San Miniato, rappresenti un bene alimentare di elevato valore economico ed a renderlo ancora più pregiato ed unico è la sua formazione spontanea, pur se nel nostro Paese è in fase di sperimentazione la coltivazione in apposite tartufaie.”

“Vi sono, però - prosegue il Consigliere - alcune problematiche che riteniamo doveroso affrontare. Un primo punto riguarda i capitoli di bilancio relativi agli introiti derivanti dalla tassa annuale di ricerca e raccolta versati dai cercatori abilitati che appaiono non in linea rispetto al numero complessivo delle abilitazioni effettivamente concesse in Toscana che risultano, tra l’altro, in costante aumento. Da segnalare, inoltre che alcuni cercatori risulterebbero sprovvisti dell’attestato d’idoneità, raccogliendo, altresì, anche dove non è assolutamente consentito.”

“A fronte di queste considerazioni - insiste Meini - abbiamo quindi predisposto un’interrogazione in cui chiediamo di conoscere quante siano le abilitazioni concesse, a quanto ammontino i relativi introiti, quale sia il loro utilizzo finale e se siano state pienamente rispettate le destinazioni previste dalla Regione, in particolar modo nel periodo di tempo intercorso dal 2016 al 2021.”

“In merito, poi, alle aree tartufigene - rileva il Consigliere - vogliamo sapere come si sia adoperato l’Ente regionale per garantire e tutelare la libera “cerca” ed il ripristino della legalità in relazione alla gestione delle aree e quando verranno effettuate le mappature delle tartufaie controllate e delle aree tartufigene, per la necessaria definizione delle percentuali destinate alla libera ricerca. Infine - conclude Elena Meini - chiediamo come e con quale periodicità vengono effettuati i controlli sulla regolarità di abilitazione e le modalità di raccolta e commercio del prezioso tubero.”

Fonte: Ufficio stampa