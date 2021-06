Sostegno delle famiglie senesi, oltre un milione di euro in nuovi bonus

Potenziate le risorse a disposizione delle famiglie senesi in difficoltà messe in campo dall’amministrazione comunale di Siena e facenti parte del progetto “Obiettivo Famiglia” approvato dalla Giunta Comunale in linea con il documento “Siena 2021. La situazione indotta dalla pandemia. Per una città bella, unita e solidale” approvato dal consiglio comunale lo scorso 10 maggio.

Riconoscendo il ruolo centrale dell’entità famiglia come motore di sviluppo sociale, culturale ed economico della città, la creazione dell’obiettivo operativo denominato “Universo famiglia”, avviato già nel corso del 2019, che comportava l’attivazione di tutta una serie di misure strutturali adottate dal Comune di Siena a favore della famiglia, misure che hanno poi fatto ottenere la certificazione di “Comune amico della Famiglia”.

Oltre 266mila famiglie e 754mila persone sono divenute più povere, perdendo potere di acquisto, nel corso dell’ultimo anno. Sedicimila persone in più rispetto al 2019 si sono trovate a vivere una situazione sotto la soglia di povertà.

A seguito dell’analisi di tali condizioni sociali sempre più preoccupanti l’amministrazione comunale ha definito una serie di interventi, attivi già dal 2019, a sostegno di esigenze primarie. Sostentamento alimentare (buoni spesa, pasti mensa), politiche per la casa (alloggi, contributi affitto), maternità e genitorialità (contributi genitori, assegni per famiglie con almeno 3 figli minori e figli disabili), informazione e comunicazione (apertura “sportello famiglia”), politiche giovanile.

Le risorse che saranno messe a disposizione mettono a sistema una serie di interventi già previsti nella programmazione comunale e già finanziati nel bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre 2020, per un importo di 5.416.555mila Euro. A tale cifra potrà essere aggiunto l'importo di 1.317.613 Euro a seguito dell'accertamento dei fondi erogati dallo Stato/Regione a compensazione delle minori entrate causate dalla pandemia e a sostegno della crisi.

“Il piano di interventi a sostegno della famiglia, per la sua valorizzazione come risorsa, a maggior ragione in questa situazione di ripresa post pandemica, vuole essere una risposta organica e concreta non solo dell’Assessorato al Sociale ma dell’amministrazione nella sua interezza – spiega Francesca Appolloni, assessore alla Sanità e Sociale del Comune di Siena - nel DUP (documento unico di programmazione), infatti, la famiglia riveste un ruolo centrale e, maggiormente in questo momento storico, merita di ricevere un messaggio chiaro: è una risorsa preziosa per garantire la ripresa sociale ma anche quella economica. Le misure previste, dunque, si configurano come un modus operandi dell’Amministrazione rispetto ai bisogni dell’universo famiglia: da quelli primari a quelli a sostegno della formazione socio-culturale, segnatamente dei bambini”.

Il pensiero corre anche al tessuto economico, che è parimenti interessato dall’intervento del Comune – conclude l'assessore Appolloni - poiché parte dei sostegni saranno erogati direttamente agli operatori economici, che forniscono beni e servizi alle famiglie stesse”.

“Obiettivo famiglia” è rivolto ad un target familiare a ISEE basso tenendo conto di diversi elementi di fragilità, quali l’elevato numero dei componenti, la presenza di persone anziane o con disabilità, l’essere donne vittime di violenza.

Gli interventi economici saranno in parte erogati dall'amministrazione comunale direttamente alle famiglie e in parte a soggetti privati convenzionati con l'amministrazione (commercianti, artigiani, operatori economici). I soggetti saranno individuati con procedura trasparente a seguito di avviso pubblico. La lista dei soggetti convenzionati per tipologia di attività sarà messa a disposizione delle famiglie e consultabile nel sito del Comune.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa