Spaccio alle Cerbaie, FI: "Dopo lo stallo, forse i provvedimenti"

Proprio oggi, l'assessore Gargani, mi ha personalmente informato che quanto da me richiesto nella commissione uno di ieri sera, in merito all'istallazione della opportuna cartellonistica prevista per all'attuazione dell'ordinanza per il contrasto allo spaccio (art. 157/158 del C.D.S. e ordinanza contingibile e urgente ex art. 650 C.P.) è in fase di avvio e che a breve saranno reperiti ed installati i cartelli per dare effettivo avvio ad azioni di contrasto al fenomeno con forme più severe.

Bene seppur dopo mesi dalla nostra proposta (proprio di attuazione dei divieti di sosta) bocciata il 30 settembre 2019, dal 10 dicembre 2020 data di approvazione della mozione sull'utilizzo dell'esercito nelle Cerbaie, dal 18 febbraio, data di trattazione dell'argomento in commissione sicurezza e dal successivo annuncio del sindaco in consiglio comunale dell'avvenuta redazione di detta ordinanza, forse siamo in fase di arrivo.

Non posso che far notare un certo immobilismo dell'amministrazione in primo luogo nel recepire i buoni suggerimenti che il gruppo FI da sempre propone in consiglio e in secondo luogo nell'attuare quanto, dettato dal consiglio comunale vanificando a volte il termine “urgenza”.

Tuttavia non possiamo come gruppo consiliare esimerci da sollecitare in tutte le forme a noi concesse l'amministrazione affinché attui tutte le azioni previste dalla legge, avendo sempre un approccio non solo critico ma anche propositivo.

Per continuare nella nostra azione di stimolo verso l'amministrazione comunale, siamo oggi ad interrogare il Sindaco sugli sviluppi della delibera di C.C. N. 77 del 10 dicembre 2020, “RICHIESTA ALL'ESERCITO DI EFFETTUARE LE ESERCITAZIONI MILITARI NEI BOSCHI DELLE CERBAIE", per capire quali passi abbia finora svolto.

Abbiamo inoltre invitato con lettera formale il prefetto (che si è insediato il 30 novembre 2020) a prendere visione personalmente della situazione delle Cerbaie affinché possa meglio comprendere le criticità e i pericoli per l'incolumità dei cittadini che vi risiedono; situazione che seppur con posizioni talvolta diverse, riesce a mettere d'accordo maggioranza ed opposizione nell'attuare misure anche straordinarie per contrastare questo fenomeno.

Simone Testai, capogruppo Forza Italia Fucecchio