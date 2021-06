Teatro fra le generazioni, successo anche in periodo di pandemia

Grande successo della X edizione di Teatro fra le generazioni, che si è svolto a Castelfiorentino da giovedì 3 a sabato 5 giugno e si è confermato un laboratorio nazionale capace di offrire sperimentazioni sceniche, incontri e confronti di idee sul teatro contemporaneo che si occupa anche dei più giovani.

“Siamo molto soddisfatti della tre giorni del festival- afferma Renzo Boldrini, direttore della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro- Un festival che anche in pieno lockdown, nel marzo scorso, aveva lanciato un progetto sulla ricerca che dialogava scenicamente, tramite il digitale, con platee di ragazzi distanti centinaia di chilometri, culminato in un partecipato convegno online, realizzato in collaborazione con la Casa dello Spettatore di Roma, sul tema dello spettatore "virtuale".

Temi che poi sono stati approfonditi con due convegni su teatro e nuove tecnologie, che hanno coinvolto esperti come Giorgio Testa, autorità indiscussa sullo studio dei pubblici delle nuove generazioni e Annamaria Monteverdi, dell'Università di Milano, studiosa esperta della scena multimediale.

Incontri, come tutti e cinque i convegni previsti nei giorni del festival, trasmessi in diretta e seguitissimi sui canali social di Giallo Mare Minimal Teatro.

Un festival-cantiere inteso quindi anche come un focus progettuale, che lancia azioni che si sviluppano ben oltre i limiti temporali dei giorni della manifestazione.

Una funzione che quest'anno si è arricchita di uno sguardo internazionale con l'incontro Reazione a Catena, la rete dei festival italiani per le nuove generazioni finanziata dal Ministero della Cultura per promuovere una rete internazionale di festival dedicati ai più giovani.

Incontro realizzato in collegamento da Berlino con la vice presidente di Assitej International, che ha sancito la prospettiva di una stretta collaborazione futura.

I convegni si sono conclusi con Arcipelago Ragazzi, un primo risultato di una ricerca sulla storia e le prospettive del teatro per l'infanzia e la gioventù in Toscana nata da una collaborazione fra Giallo Mare Minimal Teatro e il Teatro Metastasio di Prato, con il patrocinio della Regione che, tramite Ilaria Fabbri, responsabile dell'ufficio regionale legato alle politiche sullo spettacolo dal vivo, è stata parte attiva del confronto.

Oltre sessanta operatori nazionali, ai quali vanno aggiunti gli operatori regionali, hanno partecipato intensamente a tutti i momenti di discussione e ai diciannove appuntamenti di spettacolo previsti dal programma(18 dal vivo e uno in streaming).

Gli spettacoli proposti hanno avuto un unanime consenso per la loro qualità scenica e per la loro innovatività nel recuperare forme tradizionali del fare scenico, come la narrazione, il teatro di figura, d'oggetti e d'immagine e reinventarlo in chiave contemporanea per la platea dei bambini, degli adolescenti, dei giovani.

Un'edizione significativa che ha ricevuto moltissimi consensi per la sua qualità organizzativa e artistica”.

Il cantiere Teatro fra le generazioni è promosso da Giallo Mare Minimal Teatro, Regione Toscana,Comune di Castelfiorentino,Fondazione Teatro del Popolo, Banca Cambiano 1884 s.p.a e Residenze artistiche toscane RAT.

La direzione artistica ed organizzativa è di Giallo Mare Minimal Teatro all’interno del progetto complessivo di residenza teatrale.