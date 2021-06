Terminati i lavori in piazza Giusti a Pisa

Terminati stamani a Pisa i lavori di riqualificazione di piazza Giusti, compreso il completamento della pista ciclabile che mette in collegamento il percorso già esistente di via dell’Aeroporto con la passerella che porta alla Stazione, nel quartiere San Giusto. I lavori, iniziati lo scorso 3 marzo, costituiscono il primo intervento del progetto “Binario 14” che riqualificherà la zona di San Giusto e della Stazione.

“Con questo primo intervento di riqualificazione – dichiara il sindaco Michele Conti - sono terminati i lavori strutturali di sistemazione della piazza che hanno previsto il rifacimento dei marciapiedi, il completamento della pista ciclabile di San Giusto, la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali, la realizzazione di vialetti in calcestruzzo architettonico in tutto il contorno e all’interno della piccola area verde. Un intervento che va a migliorare gli aspetti viari della zona, con priorità alla mobilità dolce e alla sicurezza di pedoni e ciclisti, ma anche alla riqualificazione della piazza. L’attenzione a piazza Giusti non finisce qui: provvederemo a risistemare anche la zona verde, con nuove piante, fontanello dell’acqua potabile e arredi urbani che contribuiranno a rendere la piazza ancora più curata e accogliente, in modo che diventi un piccolo spazio di fruizione e aggregazione per gli abitanti di San Giusto. Ci stiamo concentrando in ogni quartiere per riqualificare e creare nuovi spazi verdi che diventino elemento per rigenerare piazze e spazi pubblici, rendendoli sempre più a misura di cittadino. È un impegno che ci siamo presi con la città e che stiamo portando avanti con costanza e determinazione.”

“Fin dal nostro insediamento – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - abbiamo lavorato per rimodulare questo primo intervento di Binario 14 a favore di maggiori investimenti in opere antiallagamento per i quartieri San Marco e San Giusto. Abbiamo infatti ritenuto che la priorità assoluta del quartiere fosse quella di risolvere il problema degli allagamenti. Il prossimo cantiere che partirà a San Giusto sarà infatti quello della sicurezza idraulica: il sistema delle fognature bianche verrà finalmente dimensionato in maniera corretta per risolvere in maniera definitiva questa forte criticità segnalata più volte dai residenti.”

I lavori in piazza Giusti hanno previsto il rifacimento di tutti i marciapiedi a perimetro della piazza, che su un lato sono stati anche allargati per contenere la pista ciclabile in asfalto colorato che mette in collegamento il percorso di via dell’Aeroporto con la passerella che porta alla Stazione. Sono stati realizzati gli attraversamenti ciclopedonali a completamento della pista, colorati e con apposito impianto di illuminazione a led incorporato nell’asfalto per l’attraversamento principale di via dell’Aeroporto. All’interno della piazza e sul lato opposto alla pista ciclabile è stato realizzato un percorso pedonale in calcestruzzo architettonico e in un secondo momento verrà installato un fontanello per l’erogazione dell’acqua potabile. Infine sono stati asfaltati i tratti di piazza Giusti, via Montanelli e via Da Morrona limitrofi alla piazza ed è stata ripristinata la segnaletica orizzontale. I lavori sono stati eseguiti da parte della ditta CLD strade srl di Pisa per un importo complessivo di 120 mila euro.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa