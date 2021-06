Tirocini formativi all'estero, 66 studenti del 'Fermi-Da Vinci' in Europa

L’Istituto Fermi-Da Vinci, nell’ambito del programma Erasmus + KA1 per lo svolgimento di tirocini formativi all’estero, ha ottenuto un cofinanziamento per la realizzazione di due progetti Erasmus + , che daranno l’opportunità a 66 studenti di partire e fare un’esperienza di lavoro in un Paese Europeo.

Gli studenti che hanno vinto le mobilità sono delle classi quarte e quinte, sia dell’indirizzo tecnico che dell’indirizzo professionale. I due progetti, co-finanziati dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Erasmus +, in partnership con altri sette Istituti di Istruzione Superiore del territorio toscano, avranno come destinazioni la Spagna, Malta e il Portogallo; le partenze sono previste per luglio.

Gli studenti delle classi quarte rimarranno nel Paese di destinazione per 31 giorni, mentre gli studenti delle classi quinte, che partiranno dopo il conseguimento del diploma, rimarranno per quattro mesi.

Questa esperienza consentirà agli studenti di ampliare la loro formazione in coerenza con il loro programma di studi, di acquisire competenze professionali e umane e di stimolare processi di innovazione e di cooperazione in una dimensione europea.