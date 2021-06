Tirocinio nel settore informatico del Comune di Empoli

C’è ancora tempo per partecipare al bando di selezione pubblica del Comune di Empoli per un tirocinio formativo non curriculare da svolgere nel settore ‘Servizio Sistemi Informatici’.

Il tirocinio rappresenta un’opportunità di crescita professionale e personale, che va nella direzione di una maggiore valorizzazione delle proprie capacità, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro.

Per poter essere ammessi alla selezione di seguito requisiti, durata, termini di presentazione della domanda, modalità di svolgimento della selezione.

AMMISSIONE - Coloro che sono interessati al tirocinio devono essere in possesso di alcuni requisiti come il titolo di studio attinente al percorso formativo da svolgere, ovvero:

- Diploma di istruzione secondaria ad indirizzo informatico quali diploma di maturità di perito informatico oppure perito in informatica e telecomunicazioni oppure perito industriale in informatica oppure perito elettronico oppure ragioniere programmatore;

- Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) in Informatica, Ingegneria informatica o equipollenti ai sensi della normativa vigente, Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 270/04) equiparate a uno dei Diplomi di Laurea (DL) sopra specificati;

- Una tra le seguenti Lauree Triennali: 1. DM 509/1999: classe 9 Ingegneria dell’informazione, classe 26 Scienze e tecnologie informatiche; 2. DM 270/2004: classe L-8 Ingegneria dell’Informazione, classe L-31 Scienze e tecnologie informatiche.

DURATA - Il tirocinio avrà durata di sei mesi, si svolgerà per venticinque ore settimanali con un orario da concordare con il servizio, che di norma sarà comunque spalmato su cinque giorni. Al tirocinante sarà corrisposto un rimborso spese mensile dell’importo di 500 euro lordi.

TERMINI, MODALITA E SCADENZA - La domanda di partecipazione deve essere compilata in carta semplice secondo il modello scaricabile sulla pagina dei concorsi del sito istituzionale del Comune di Empoli al link: https://storico.comune.empoli.fi.it/Pretorio/concorsiaperti.html, e trasmessa direttamente all’accettazione dell’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Empoli, in Via Giuseppe del Papa, 41 negli orari di apertura al pubblico; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato; a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda firmata digitalmente oppure scannerizzata completa di allegati in formato pdf all’indirizzo PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it (sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta certificata a nome del candidato).

La scadenza è entro il 15 giugno 2021.

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE – I candidati al colloquio faranno parte di un elenco pubblicato sul sito internet del Comune www.empoli.gov.it nella sezione apposita ‘Bandi di concorso’ e affronteranno il colloquio in via telematica il giorno 24 giugno 2021 a partire dalle 9.30.

Il collegamento avverrà tramite la piattaforma ‘Zoom-Meeting’ che dovrà essere scaricata sul proprio computer, tablet o smartphone.

Tutte le altre informazioni al link:

https://storico.comune.empoli.fi.it/Pretorio/concorsiaperti.html

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa