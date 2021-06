Tra Empolese e Cuoio benessere diffuso: nei 15 comuni il reddito sopra i 18mila euro

Il comune più ricco d'Italia si trova in Toscana ed è un piccolo agglomerato di case immerso tra le colline dell'Alta Val di Cecina: è Lajatico a dominare su tutti. Con un reddito di 46.216€ pro capite, Lajatico (PI) occupa il primo posto nella top 10 del 2019 dei Comuni più ricchi d’Italia (Qui la notizia).

Attraverso l'elaborazione effettuata dall'istituto di ricerca INTWIG, e dei dati diffusi il 27 maggio scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Mef, si può dare uno sguardo sui redditi del 2019 dell'Italia intera o in parti specifiche delle regioni.

Restringendo il campo d'indagine nell'area dell'Empolese Valdelsa e del Cuoio, vediamo il reddito pro capite nel 2019, comune per comune. Rispettivamente alle due aree prese in esame, Paperon de Paperoni sembra far reddito a Montespertoli e Santa Croce sull'Arno: i due comuni sono infatti i più ricchi del circondario Empolese Valdelsa e del comprensorio del Cuoio. Con un reddito imponibile pro capite di 21.024 e 9mila 840 contribuenti Montespertoli si classifica primo, stessa cosa per Santa Croce con un reddito di 21.654 euro e 9.864 contribuenti.

Distinguiamo adesso le due aree, riportando i dati per i comuni restanti.

Reddito pro capite 2019 Empolese Valdelsa: Montespertoli il più ricco, Castelfiorentino il meno abbiente

Sul podio con Montespertoli si trovano Montelupo Fiorentino e Empoli, rispettivamente con un reddito imponibile pro capite di 20.812 e 20.701 euro. Sono inoltre, sempre sui dati del 2019, 10.401 i contribuenti montelupini e 36.454 quelli empolesi.

Scendendo nella graduatoria dei redditi pre-pandemia si trovano in ordine: Capraia e Limite (Reddito imponibile pro capite: 20.349 Contribuenti: 5.764), Fucecchio (Reddito imponibile pro capite: 20.322 Contribuenti: 16.729), Vinci (Reddito imponibile pro capite: 20.188 Contribuenti: 11.151), Cerreto Guidi (Reddito imponibile pro capite:19.461 Contribuenti:8.281), Gambassi Terme (Reddito imponibile pro capite: 18.112 Contribuenti: 3.721), Montaione (Reddito imponibile pro capite: 18.032 Contribuenti: 2.756), Certaldo (Reddito imponibile pro capite: 17.965 Contribuenti: 12.050) e infine Castelfiorentino (Reddito imponibile pro capite: 17.764 Contribuenti: 13.036).

Reddito pro capite 2019 Cuoio: Santa Croce sull'Arno il più ricco, Castelfranco di Sotto il meno abbiente

Spostandoci dalla provincia di Firenze verso quella di Pisa, dietro Santa Croce sull'Arno si trova la città della rocca. San Miniato è al secondo posto con un reddito imponibile pro capite di 20.950 e 20.621 contribuenti. Seguono Montopoli in Val d'Arno (Reddito imponibile pro capite: 20.187 Contribuenti: 8.057) e infine Castelfranco di Sotto (Reddito imponibile pro capite: 19.042 Contribuenti: 9.493).

In tutti e quindici i comuni dell'area vasta si può affermare una situazione di benessere diffuso: dal più ricco al meno abbiente, in ogni territorio c'è benessere poiché i redditi non scendono mai sotto la soglia dei 18mila euro.

Elia Billero e Margherita Cecchin