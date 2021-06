Use Gross, Corbinelli confermato dopo la salvezza ai play out

Sarà ancora Cosimo Corbinelli a guidare l'Use Computer Gross il prossimo anno in serie B2. Dopo essere subentrato in corsa nell'ultimo campionato ed aver centrato la salvezza al primo turno play out, la società ed il giovane tecnico castellano si sono incontrati ed hanno deciso di proseguire nel loro rapporto. Per lui si tratta di una bella soddisfazione visto che, dopo tanti anni in casa Use alla guida di gruppi di punta del settore giovanile, si trova ora ad allenare la prima squadra sin dal via del campionato. Ovviamente il coach biancorosso si è messo subito al lavoro per costruire lo staff che lavorerà assieme a lui e la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di serie B.

Fonte: Use Basket Empoli