Alia organizza una task force per lo sfalcio delle aree verdi e di diserbo stradale

Per fronteggiare le necessità, acuite dalle abbondanti piogge, Alia Servizi Ambientali SpA lancia una task force e un piano straordinario per la gestione del verde: raddoppiate le risorse operative e le attrezzature impiegate.

1 milione di metri quadrati di aree a verde, per un totale di 570 aree di diverse dimensioni e caratteristiche, e 730 chilometri di diserbo stradale: questo il perimetro operativo affidato ad Alia Servizi Ambientali SpA per la gestione del verde nel Comune di Firenze per l’anno in corso.

Diversificate le tipologie del servizio nelle varie aree: diserbo stradale con trattori stradali ed operatori minuti di decespugliatore per alcune zone, sfalcio del manto erboso con trattori tosaerba ed operazioni di rifinitura su aiuole e sotto le siepi in altre.

Fonte: Alia Servizi Ambientali S.p.A.