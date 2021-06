Assemblea annuale 'Nel Sorriso di Valeria': bilancio 2020 e pranzo solidale

Sabato 26 Giugno, presso l'Hotel Villa Sonnino in San Miniato, è convocata l'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio 2020. Un anno pieno di preoccupazioni e tanti problemi, che però non ci hanno impedito di portare a termine quanto programmato né di contribuire ad altre iniziative emergenziali dovute al covid 19, purtroppo non ancora definitivamente debellato. Il nostro pensiero va alle tante vittime di questa pandemia e a quanti sono impegnati senza tregua in prima linea per evitare o alleviare maggiori sofferenze.

La riunione è fissata per le ore 11,45 nella sala congressi, cui seguirà il pranzo solidale. Possono partecipare anche sostenitori e amici. I soci presenti possono essere portatori di due deleghe di soci non partecipanti, che firmeranno la delega in calce al foglio di convocazione. E' necessario, oltre la mascherina, essere stati vaccinati con almeno la prima dose anti covid 19, oppure esserne guariti o aver fatto un tampone negativo non oltre 48 ore prima.

Per prenotazioni al pranzo e altre info: 3388888851

Fonte: Nel Sorriso di Valeria