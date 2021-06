Baldelli resta alla Scotti: la giocatrice confermata biancorossa

Se l'anno scorso era stata la prima giocatrice annunciata ufficialmente dalla società nel mercato estivo, anche quest'anno il suo nome era uno dei primi nell'agenda di coach Alessio Cioni ed arrivare ad un accordo non è stato difficile. Valentina Baldelli resta alla Scotti, la play umbra classe '89 sarà anche il prossimo anno in cabina di regia della squadra biancorossa. Una conferma importante dopo quella di Ravelli, un tassello fondamentale visto anche il ruolo che occupa in campo.

Nell'ultima stagione ha giocato quasi 28 minuti di media col 40% dal campo, il 35 dalla lunga e l'84 ai liberi nelle 27 gare giocate ma, al di là dei numeri pur importanti, Valentina è stata un punto di riferimento fondamentale, tanto che la società ha deciso di puntare ancora su di lei, una fiducia reciproca che ha portato ad un accordo senza particolari problemi.

Felice di averti ancora a Empoli, Valentina. Orgoglio biancorosso!!

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa