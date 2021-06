Cade dallo scooter, muore centauro in Garfagnana

Incidente mortale questo pomeriggio sulla Sr 445 Lodovica a Borgo a Mozzano. Un uomo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata è deceduto: da quanto appreso dopo una frenata l'uomo è stato sbalzato dalla moto ed ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Inutili i soccorsi. Sul posto una ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, ed era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. La circolazione sulla strada è stata interrotta per consentire l'intervento. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza di un distributore per ricostruire la dinamica.