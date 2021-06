Consiglio regionale, approvata la variazione al bilancio di previsione. Scaramelli (IV) non partecipa

L’aula ha approvato, con espressione favorevole all’unanimità dei presenti al voto, la quarta variazione al bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2023. Come ha spiegato il presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, sono state inserite semplicemente le risorse per missioni già approvate a suo tempo. Circa 2 milioni e 330 mila euro sono stati destinati a integrazione del fondo speciale di esercizio 2021 per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi una tantum del Consiglio regionale; 416 mila euro per investimenti inerenti l’esercizio 2021; 246 mila euro per interventi nel settore informatico; 170 mila per manutenzione straordinaria di palazzo del Pegaso; 240 mila euro per spese correnti del settore informatico.

Il vicepresidente Stefano Scaramelli (Italia Viva) ha annunciato la sua non partecipazione al voto. “Non per dei ‘distinguo’ sostanziali – ha spiegato – ma perché ho l’idea che in questa fase sarebbe opportuno ricorrere alla massima sobrietà e utilizzare le risorse per interventi a favore di giovani e ragazzi, che hanno più di tutti sofferto del lockdown. Gli strumenti informatici in nostro possesso mi sembrano congrui e sufficienti”.

L’altro vicepresidente Marco Casucci (Lega) ha rilevato che “si rispetta un impegno preso all’inizio della legislatura, quello di adeguare l’aula consiliare, e che le decisioni sono state prese con l’ampio coinvolgimento di tutti i gruppi politici, visto anche che ci sono interventi da fare che non sono più prorogabili”.