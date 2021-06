Si risveglia da uno stato di semi-coma e pronuncia la parola 'mamma'

Cristina Rosi si è risvegliata da uno stato di semi-coma e ha detto 'mamma'. Rosi ha 37 anni e nel luglio 2020 è stata colpita da arresto cardiaco mentre era al settimo mese di gravidanza. Si trovava nella sua casa di Alberoro (Monte San Savino) ed è stata portata in ospedale, dove ha dato alla luce la piccola Caterina, nata prematura.

Dopo dieci mesi di inferno, Cristina Rosi si è risvegliata nel suo letto di Zirl, nella clinica specializzata in Austria dove è ricoverata da due mesi. Il marito Gabriele e la mamma Mirella le sono stati accanto e hanno assistito a quando ha detto 'mamma'.

Per sostenere le ingenti spese per le cure di Rosi, è attiva su Gofundme una piattaforma di raccolta fondi. Sono stati raccolti più di 150mila euro e il marito Gabriel Succi ha fatto un appello a aretini e non per continuare questo moto di solidarietà.