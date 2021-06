Esentati dalla IMU i proprietari dei fondi del Chianti che dimezzano l'affitto ai commercianti

Imposta municipale propria (IMU) azzerata per i proprietari dei fondi che abbatteranno in misura pari o superiore al 50 per cento l'affitto ai locatari di negozi, botteghe e laboratori. E’ la nuova misura attivata dalle amministrazioni comunali di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle, volta a favorire la ripresa del tessuto economico-commerciale del Chianti. E’ stata approvata dai rispettivi consigli comunali dei tre enti che costituiscono l'Unione comunale del Chianti fiorentino, la delibera che stabilisce e rende concreta l'opportunità di una riduzione che può arrivare fino all’azzeramento dell'aliquota IMU, applicata alle unità immobiliari accatastate in categoria C/1, ovvero negozi e botteghe e quelle classificate in C3, sezione che comprende laboratori per arti e mestieri.

"Abbiamo deciso unitariamente di mettere in campo una nuova misura finalizzata a contrastare la crisi – dichiarano i sindaci Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli, – che incentiva la riduzione del canone di locazione con l'obiettivo di sostenere alcune delle categorie economiche più colpite dagli effetti della pandemia, le attività commerciali e artigianali".

"La misura consiste nell’applicazione della diminuzione dell'aliquota IMU fino alla sua completa esenzione – spiegano – destinata ai proprietari dei fondi commerciali che riducono il canone degli immobili locati ai soggetti che vi esercitano attività di impresa”. L’abbattimento dell’aliquota è modulare e legato all'entità percentuale della riduzione del canone di locazione. “Se il taglio del canone oscilla tra il 30 per cento e il 49.99 per cento - spiegano i sindaci – al proprietario dell’immobile locato sarà applicata una riduzione dell’aliquota Imu pari al 25 per cento, se poi la misura della diminuzione è pari o superiore al 50 per cento il possessore del fondo non dovrà versare alcuna aliquota e sarà completamente esentato dal pagamento IMU”. La misura è valida fino al 31 dicembre 2021.

Fonte: Ufficio stampa