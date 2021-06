Apre fast food a Empoli, 65 posti di lavoro disponibili

Ben 60 operatori di fast food con contratto di apprendistato e 5 allievi responsabili. Per un totale di 65 nuovi posti di lavoro legati all'apertura a Empoli di un nuovo fast food.

Ancora bocche cucite su quale operatore si stabilizzerà in città, ma la ricerca per l'offerta di lavoro è stata pubblicata sul sito Arti, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.

Per i 60 operatori non è richiesta l'esperienza pregressa. Il lavoro sarà part time, con richiesta la disponibilità a lavorare su turni anche notturni e nel weekend.

Per i 5 allievi responsabili è preferita l'esperienza pregressa nella mansione anche in altri ambiti lavorativi. Il lavoro sarà full time. Richiesti il diploma di scuola media superiore e la disponibilità a lavorare su turni anche notturni e nel weekend.

Qui il link per candidarsi.