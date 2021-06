In-Canti musicali per la Pace, la serata all'Arena sotto le Mura

Previsto per il 5 giugno scorso, l'evento In-Canti musicali per la pace è stato rinviato, causa pioggia, a mercoledì 9 giugno, alle ore 21 sempre nello spazio all'aperto dell'Arena sotto le Mura di San Casciano in Val di Pesa.

Si tratta del nuovo appuntamento con la musica che ha come protagoniste le nuove generazioni, realizzato in collaborazione con il Comune di San Casciano in val di Pesa.

Eccoci allora in compagnia della fantasia (lo spettacolo è dedicato a Gianni Rodari) e della musica per la pace. In scena, nel progetto curato da Giovanna M. Carli, i ragazzi e le ragazze dell'Istituto Comprensivo il Principe (Dirigente il professor Marco Poli e Vice Preside la professoressa Carla Ghirlandini). Si esibiranno al sax, diretti dal maestro Michele Bianchini: Eva Fagotti, Margot Prever, Francisco Agurto Lumachi, Giulia Riparbelli; al pianoforte: Valentina Prosperi, Davide Di Somma. Livia Gallenga canterà invece Il Cielo è di tutti, musica di Stefano Cencetti e parole di Gianni Rodari, mentre Giovanni Tancredi Tafani (Liceo internazionale Machiavelli, Firenze) interpreterà al sax "Imagine" il celeberrimo brano musicale di John Lennon pubblicato nel 1971, un vero e proprio inno alla Pace.

Debuttano all'ukulele Alessia Jaku, Manuel Lancieri, Beatrice Martelli, Sara Martini, Benedetta Panzani, Sofia Sieni, Sofia Stampa diretti dalla maestra di musica Laura Gallenga. Il tappeto musicale è a cura del pianista Stefano Cencetti.

Nella serata avverrà la consegna di un importante e significativo premio, riconoscimento al lavoro e all'impegno di maestri e allievi per il curricolo verticale di musica che copre, per tutto l'anno, tutti i bambini del comprensivo, dai 3 agli 11 anni.

La serata musicale, condotta da Giovanna M. Carli vede due momenti intensi di teatro, affidati alla splendida voce e all'interpretazione dell'attrice e drammaturga Tiziana Giuliani, premio Matteotti 2020 e premio Rassegna Concorso Teatro giovani, Alchimie 2021, indetto dal Comune di Figline Incisa Valdarno e dal Teatro Garibaldi, in collaborazione con il Comune di San Casciano Val di Pesa e con il Teatro Niccolini e con il Comune di Campi Bisenzio TeatroDante Carlo Monni.

Tiziana Giuliani ha, infatti, vinto il Premio Giuria Giovani costituita dai ragazzi degli istituti superiori del territorio di Figline, con il coordinamento dell'Associazione Conkarma e anche il premio come migliore spettacolo Leorso d'oro con "Drin drin. Il coraggio di essere me", liberamente ispirato alle Favole al telefono di Gianni Rodari, con musiche suonate da Stefano Cencetti e la presentazione della stessa Carli.

Un concerto dunque per la pace dove protagonisti sono i giovani e dunque la speranza per un futuro migliore.