Moschea Pisa, Conti: "Daremo il permesso a costruire". Diritti in Comune chiede le dimissioni

"E’ in corso di predisposizione il permesso a costruire". Così, il Sindaco di Pisa, Michele Conti nel rispondere, durante il Consiglio Comunale di questo pomeriggio, ad una interpellanza sulla Moschea della consigliera Olivia Picchi (Pd) e del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune).

La seduta del Consiglio Comunale di questo pomeriggio era stata aperta da una comunicazione del consigliere Andrea Serfogli (Pd) che chiedeva che venisse intitolato un luogo significativo della città alla scienziata Anna Maria Ciccone che nel 1944, a Pisa, salvò l’Istituto di Fisica dalla razzia tedesca (oggi a palazzo Matteucci, in piazza Torricelli c’è solo una targa che la ricorda) e da una comunicazione del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sulla nomina dell’onorevole Edoardo Ziello (Lega) a consigliere speciale del Sindaco, che per il sottosegretario di Stato all'Interno Achille Variati, non è invece compatibile con l'ordinamento degli enti locali.

Successivamente il Sindaco di Pisa, Michele Conti, nel rispondere ad un question time del conigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune), in relazione al mancato rispetto delle norme sulla trasparenza della Navicelli e della Pisamo, ha comunicato che, anche grazie all'intervento del Segretario Generale del Comune di Pisa, entrambe "le società si stanno attivando e in parte si sono già attivate".

L’assessore Raffaele Latrofa ha poi risposto ad un question time del consigliere Gabriele Amore (M5S) sulla rampa di accesso alla spiaggia libera di Marina di Pisa, ed ha comunicato che, domani, inizieranno i lavori e che questi termineranno entro questo stesso mese di Giugno.

L’assessore Massimo Dringoli ha poi risposto ad un question time del consigliere Marco Biondi (Pd) sull'aumento, da 30 a 100 euro al mese, per i medici e per gli infermieri, per il parcheggio di Via Cammeo, comunicando che sarà messo a loro disposizione, a partire dal 1° luglio e allo stesso costo del parcheggio di via Cammeo, il parcheggio di Via Andrea Del Sarto adiacente allo stesso parcheggio di via Cammeo.

Il Sindaco di Pisa, Michele Conti,poi, nel rispondere ad un question time del consigliere Riccardo Buscemi (Fi) sulla prossima chiusura dell’Autogrill di Pisanova (Domenica prossima dovrebbe essere l’ultimo giorno), ha comunicato che la situazione purtroppo non è facile in considerazione di un contenzioso con la società proprietaria dell’immobile e la prospettiva è quella di una distribuzione dei 15 lavoratori impiegati a Pisa presso altre sedi della stessa società Autogrill. Sarà comunque attivato un tavolo con le organizzazioni sindacali.

L’assessore Massimo Dringoli, nel rispondere ad un interrogazione del consigliere Marco Biondi (Pd) ha annunciato la futura realizzazione della ciclovia su Via Bonanno.

I lavori del Consiglio Comunale sono poi, infine, proseguiti con la presentazione, da parte dell’assessore Massimo Dringoli, della “Variante per opere pubbliche e di interesse pubblico” che riguarda, in particolare, il Parco di Cisanello, l’area Ex Lottizzazione Paradisa, Sant’Antonio in Qualquonia, il campo sportivo “Abetone”, il parcheggio via di Putignano, i parcheggi lungo via Mazzei e via San Biagio, e una nuova rotatoria tra via due Arni e via Rook in Barbaricina.

Questa proposta è passata con 18 voti a favore (Lega, Fi, Fdi-PnC) e 6 contrari (Pd, Diritti in Comune e Patto Civico).

Auletta: "Sconfitta storica per Conti e la Lega: dimissioni"

La convenzione tra l'amministrazione comunale e l'associazione culturale islamica è stata siglata a fine maggio, e ora gli uffici stanno predisponendo il permesso di costruire. E' questo quanto è emerso dalla risposta dell'assessore Dringoli alla nostra interpellanza discussa nel Consiglio comunale di ieri, martedì 8 giugno.

Dunque la convenzione era già stata siglata nel momento in cui, la settimana scorsa, il sindaco Conti ribadiva la sua contrarietà alla moschea a Porta Lucca: una contrarietà ribadita in occasione dell’approvazione delle modifiche al programma di mandato.

La Lega e il sindaco Conti continuano nel tentativo di nascondere una sconfitta storica: la loro campagna elettorale del 2018 è stata incentrata sul no alla moschea senza se e senza ma e perfino dopo la sentenza del TAR hanno annunciato azioni eclatanti per impedirne la costruzione.

Una sconfitta storica nata da una sentenza storica che ha disvelato il dispregio di Conti, della sua giunta e della sua maggioranza verso la nostra Costituzione.

Siamo quindi davanti ad una vittoria importante che mette un freno alle politiche discriminatorie e razziste che la destra porta avanti in città fomentando l'odio per le diversità.

Dopo aver tentato ripetutamente, usando come copertura anche la variante stadio, di impedire l’esercizio di un diritto fondamentale ci può essere un unico esito corretto: Conti, Dringoli e la giunta devono dimettersi.