Lavori a Castelfiorentino, in arrivo nuovi campi di padel e calcio a 7

Nuovi campi da calcio e da padel, i privati investono a Castelfiorentino. A annunciarlo è Alessio Falorni, sindaco castellano, con un post su Facebook.

Dietro il cavalcavia della Coop, in via XXIV maggio, sorgerà una nuova struttura, una sorta di polo sportivo con calcio a 7 e padel, disciplina molto in voga di recente. L'ok è arrivato dall'ultima commissione edilizia del Consiglio comunale. A occuparsene sarà la famiglia Sarti. I lavori dovrebbero partire entro breve. "I nostri uffici stanno correndo per poter rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie" ha scritto Falorni.

Ci sono buone nuove anche per la vecchia zona dei campi da calcetto: "Il risultato finale dovrebbe essere un complesso di qualità eccellente e di sicuro interesse per i tanti ragazzi del nostro territorio. Sono soddisfatto per i progetti in corso e per la vitalità imprenditoriale".