Raccolta fondi per un mezzo per una 41enne sulla sedia a rotelle

“Da quando SuperSimo, per problemi di salute, è costretta ad usare la sedia a rotelle neurologica, è diventato tutto un'impresa, compreso spostarsi. Ecco che abbiamo pensato ad una raccolta fondi per far sì che possa avere un mezzo idoneo alle sue esigenze/difficoltà”.

Ele, Fede e Samy, amiche storiche di Simona Ciappei, 41enne di Orzignano, nel pisano, hanno avviato su GoFundMe una campagna “cambiarle in meglio la qualità della vita, ridandole indipendenza e libertà”.

“Simona - scrivono - è sempre stata una persona iperattiva: sport, figli, casa, lavoro, amicizie e molti hobbies, ma soffre di forti dolori costanti - aggiungono - che aumentano al minimo movimento. Il lavoro le ha dato molti premi e gratificazioni personali ma purtroppo l'ha perso a causa della malattia”.

“Stando al suo fianco - si legge - abbiamo capito quante cose possiamo dare per scontate, compresa la libertà. Prima, infatti, uscivamo spesso insieme ma da quando la situazione è cambiata, è praticamente impossibile. La sedia di SuperSimo è una sedia neurologica ingombrante, specifica per i suoi problemi di salute. Abbiamo bisogno - concludono - dell'aiuto di tutti voi”.

La campagna, forte di 150 condivisioni e 1.200 euro raccolti, si può raggiungere al link https://it.gf.me/v/c/gfm/per-i-sogni-di-supersimo-2-ruote-non-bastano-pi