Riapre il centro Le Corti dopo la Mostra del Chianti a Montespertoli

Sta per giungere al termine la ristrutturazione e la riqualificazione del Centro Culturale “Le Corti" che ospita la Biblioteca Comunale di Montespertoli. I lavori, partiti l'estate scorsa, sono in via di completamento e presto sarà dato il via al trasloco di tutto il materiale bibliotecario.

La ristrutturazione porterà più spazi per lo studio - grazie anche al sistema di antitaccheggio che permetterà l'uso del secondo piano - per la socialità e un punto d'interesse anche per i turisti potenziando ulteriormente i servizi nel cuore del paese.

“Siamo arrivati praticamente alla fine dei lavori di questo importante luogo per tanti giovani e tante famiglie. Inaugureremo i nuovi locali il 10 luglio subito dopo la Mostra del Chianti: restituire questi spazi alla collettività ci da grande gioia.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

A un mese, circa, dalla riapertura si informa la cittadinanza che da martedì 22 giugno la biblioteca provvisoria al Museo del Vino I Lecci resterà chiusa al pubblico con la sospensione di tutti i servizi e che fin da oggi è sospeso anche il prestito interbibliotecario con le reti esterne, in quanto i libri, non riuscirebbero ad arrivare in tempo prima della chiusura.

Questa forzata chiusura è necessaria per permettere alle operatrici di collaborare con gli uffici e gli operai del comune nel lavoro di trasloco e riordino dei libri nella nuova struttura.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa