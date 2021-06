"Riaprite la piscina di Empoli": manifestazione in piazza

Non ci stanno le società sportive che hanno usufruito da sempre della piscina di Empoli a Serravalle. La riapertura prevista il prossimo 26 giugno viene visto come una 'resa' della società Aquatempra, che rispetto alla possibilità di riapertura del 15 maggio ha voluto rimanere chiusa un mese e mezzo in più del solito.

Per questo è stata indetta una manifestazione, concordata con la questura, per il prossimo venerdì 11 giugno alle 17.30 in piazza Farinata degli Uberti, in pieno centro. La manifestazione è aperta a tutti i cittadini, ma parte dalle proteste nascono dalla società Team Nuoto Cuoio guidata da Giovanni Pistelli, tra i principali fruitori dell'impianto anche per il consueto meeting annuale che negli anni passati ha portato anche stelle del nuoto come Federica Pellegrini.

Negli scorsi giorni l'associazione Aquateam Nuoto Cuoio ha raggiunto le 3mila firme per una petizione nella quale si chiede un confronto con le istituzioni. Nel loro caso, i ragazzi con disabilità devono affrontare impegnative trasferte in Valdinievole per poter utilizzare la piscina disponibile al momento.

Questo è quanto commentano gli organizzatori: "Le piscine gestite da Aquatempra sono state chiuse in periodo di pandemia ma anche quando sarebbe stato possibile riaprire nessuna delle tre è stata rimessa in funzione. I motivi sembravano essere economici ma anche quando le società sportive hanno proposto di partecipare alle spese per la riapertura, questa possibilità è stata negata. I circa 400 atleti agonisti di varie discipline si sono sparsi in tutte le altre piscine aperte in Toscana per continuare a nuotare ma con enormi difficoltà logistiche. Allo stato attuale non ci sono certezze per la riapertura a settembre e non capiamo perché. Tutte le altre piscine toscane sembra non abbiano questi problemi. Non abbiamo risposte, certezze, non riusciamo ad avere un confronto costruttivo".