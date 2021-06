Rotatoria sperimentale all'incrocio di via Sottovalle

Una rotatoria sperimentale sostituirà l'incrocio tra via Sottovalle e Via Bonaparte, lungo un'arteria particolarmente transitata tra il centro e la circonvallazione di Fucecchio. Già lo scorso anno l'intersezione tra le due strade era stata teatro di modifiche, con la creazione di uno spartitraffico provvisorio. Da venerdì prossimo 11 giugno le modifiche saranno ancora più sostanziose grazie a una rotatoria che eviterà ai mezzi di dover utilizzare quella sulla vicina circonvallazione per invertire il senso di marcia.

Come detto, anche in questo caso si tratta di una modifica non definitiva ma soltanto sperimentale per consentire alla Polizia Municipale di analizzare i miglioramenti che potrà portare ai flussi di traffico. In occasione dell'allestimento della rotonda dalle ore 8 alle 12, per garantire le condizioni di sicurezza al personale impegnato nei lavori, sono state disposte alcune modifiche alla circolazione veicolare. In particolare il tratto di via Bonaparte compreso tra la rotatoria sulla Sp 11 e via Sottovalle sarà chiuso al traffico veicolare.

Di conseguenza:

- i veicoli provenienti dalla circonvallazione e diretti in via Sottovalle, all'altezza della rotatoria sulla circonvallazione verranno fatti proseguire verso sud e potranno raggiungere via Sottovalle entrando da via Giordano;

- i veicoli invece provenienti dalla circonvallazione e diretti in zona Ferruzza sempre all'altezza della suddetta rotatoria proseguiranno sempre sulla Sp 11 e potranno raggiungere la destinazione da via 1° Settembre;

- i veicoli provenienti dalla zona Ferruzza e diretti verso Montecatini o verso via Sottovalle verranno deviati all'altezza di via Bonaparte su via 1° Settembre per poi raggiungere la rotatoria sulla circonvallazione e da qui riprendere il loro percorso in direzione di Botteghe o per via Giordano se diretti verso il centro o via Sottovalle;

- i veicoli provenienti da via Sottovalle invece dovranno seguire l'attuale percorso ordinario fino al termine dell'intervento ossia in direzione della rotatoria sulla circonvallazione e poi seguire le indicazioni di cui sopra.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa