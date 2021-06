Saltavanti Empoli, risultati super a Cesenatico

Dal 28 Maggio al 3 Giugno si è disputato il Campionato Nazionale Uisp di ginnastica artistica a Cesenatico e per la Saltavanti sono scese in campo gara quasi 50 ginnaste.

Le giornate di gara sono state tutte ricche di grandi risultati e soddisfazioni, un enorme successo per la società empolese, merito di un ottimo lavoro e collaborazione fra le ginnaste, le famiglie e lo staff Saltavanti. Ecco i risultati.

Mini3 A specialità senior élite

Silvia Giarrusso 1*volteggio, 3* corpo libero, 7*trampolino

Alice Nieri 1*trampolino e corpo libero, 5*trave

Allegra Branchi 2*trampolino, trave e corpo libero

Irene Gelli 3*trampolino e trave, 4* corpo libero

Aurora Guerrieri 5*trampolino, 4*trave, 6* corpo libero

Filomena Lamanna 1*trave, 6*trampolino, 7*corpo libero

Bianca Quercetani 4*trampolino, 6*trave, 5*corpo libero

Mini3 B individuale allieve e junior élite

1* Margherita Parrini, 1* trampolino, 2* trave, 3* corpo libero

5* Giulia De Nuccio, 2* trampolino, 1* parallele

Mya Tersini 3* parallele

Giorgia Quercetani 2* parallele, 2*corpo libero

Sofia Dicuzzo 1* corpo libero

Mini 3 A individuale senior élite

1* Matilde Ferri, 1* trave, corpo libero, volteggio e trampolino

Mini 4 squadra élite composta da Canzoneri Martelli e Venturini 1*classificate campionesse nazionali

Alice Venturini 2* volteggio e trave, 3* corpo libero

Sara Martelli 1* parallele, 1* corpo libero

Viola Canzoneri 3* trave

Mini 4 individuale senior élite

2* Giulia Gorini vice-campionessa, 1* trave e corpo libero

Mini 4 individuale junior élite

2* Renèe Gianetti vice-campionessa, 1* parallele e trave

Mini 4 individuale allieve élite

1* Ida Dinardo campionessa nazionale,

3* volteggio, 2* trave

2* Petra Monti vice-campionessa nazionale, 3* parallele a pari merito con la 1*, 1* trave

Mini 4 specialità allieve élite

Sveva Spada 4* parallele e trave, 3* corpo libero

1^ categoria individuale allieve élite

1* Michela Saracino campionessa nazionale, 2* parallele, 1* trave, 3* corpo libero

4* Marta Giuntoli, 2* volteggio, 1* corpo libero

6* Viola Bertelli, 3* parallele

1^ categoria individuale senior élite

4* Gaia Sortino, 2* volteggio, 3* parallele a pari merito con la 2*

5* Eleonora Madia, 1* trave, 3* corpo libero a pari merito con la 2*

Alessia Ammannati, 3* volteggio

1^ categoria individuale junior 2010 élite

3* Dalia Santini, 2* corpo libero

Ysabella Burgos 2* parallele

2^ categoria individuale junior élite

2* Emily Chiarello vice-campionessa nazionale, 2* parallele a pari merito con la 1*, 3* corpo libero

3* Federica Saracino, 1* volteggio, 2* trave

6* Giulia Giaconia

Sarah Riccobono

2^ categoria individuale senior élite

5* Rebecca Boretti, 1* parallele

6* Alice Squarci, 3* volteggio

Ginevra Campobasso

Sara Bagnoli

2^ categoria individuale junior

6* Sara De Luca

3^ categoria individuale junior 2008 élite

4* Francesca Coppeto, 2*paralelle

3^ categoria individuale senior 2006/2007 élite

Aurora Peruzzi 2*paralelle

3^ categoria individuale senior 2005 e precedenti

Asia Laguardia 3* parallele a pari merito con la 2*

Matilde Taranto 3* volteggio

4^ categoria specialità élite senior

Eleonora Bartoli 5* volteggio, 2*trave