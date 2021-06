Sconto occhiali da sole, scopri come fare in fondo a questo articolo

La moda del momento per quanto riguarda gli occhiali da sole sono quelli in metallo di svariate forme: tondi, ovali, esagonali, ottagonali, a palloncino, squadrati, a gatto.

Ci sono tantissime alternative di colori delle lenti. Sono di moda anche le 'lenti da aperitivo', cioè lenti di colori pastello molto chiare in modo da essere usate anche la sera in situazioni di bassa luminosità.

Sono molto belle e utili anche le lenti fotocromatiche, che sono in partenza chiare ma diventano scure in base a quanta luce solare è presente.

Inoltre sono sempre in voga le classiche lenti sfumate, più scure in alto e più chiare in basso.

Molto attuali sono delle particolari montature di celluloide che presentano bordi molto pronunciati e aste larghe, dette anche “bold”, le vediamo spesso indossati dai più famosi influencer, una su tutti Chiara Ferragni.

Questi occhiali di plastica possono essere di forma squadrata o “a gatto”, e ce ne sono dei più svariati colori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Presso Ottica Colpo d’Occhio a Montelupo Fiorentino (viale Centofiori) sarà in atto una promozione, valida per tutto il mese di giugno.

Tutti quelli che presenteranno lo screenshot di questo articolo su gonews.it, avranno uno sconto speciale del 30% su tutte le montature da sole esposte in negozio.



otticacolpodocchio.com

ottica.colpodocchio@gmail.com

viale Centofiori (fronte Asl) – 50056 Montelupo Fiorentino, Firenze

0571 911068 | 377 1406216