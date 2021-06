Sesto Fiorentino, Stella (FI): "Con appoggio a Falchi Pd dimostra di essere contro sviluppo aeroporto"

"Con l'appoggio al secondo mandato del sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, il Pd mostra con ancora maggior chiarezza la sua posizione in merito allo sviluppo dell'aeroporto Amerigo Vespucci. E' inutile che il Pd di Firenze e quello toscano facciano proclami a favore dell'ammodernamento dello scalo fiorentino e dell'allungamento della pista, quando il Pd di Sesto, quello di Prato e di altri Comuni sono nettamente contrari. Siamo seri, è inutile nascondersi, amici del Pd: abbiate il coraggio delle vostre azioni". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"All'improvviso, dopo cinque anni di contrapposizione politica, l'assemblea comunale del Pd sestese ha deciso di appoggiare Falchi alle elezioni comunali di autunno - evidenzia Stella -. Lo sanno tutti che Falchi, espressione della sinistra radicale, vinse le scorse elezioni (mandando il Pd all'opposizione) su un solo punto: il netto 'no' allo sviluppo di Peretola. E' l'intero Partito Democratico toscano a perdere di credibilità, recitando più parti in commedia. Il tutto sulla pelle dei toscani, che hanno bisogno di questa infrastruttura per rilanciare l'economia e l'occupazione".

Fonte: Marco Stella - Ufficio Stampa