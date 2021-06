Si perde di notte a Pisa, soccorsa dalla polizia

Si è persa a Pisa in piena notte ed è stata trovata, spaesata, dalla polizia. Una sessantenne aretina era in camera col marito a Pisa in una struttura ricettiva, quando è uscita per prendere una boccata d'aria. Si è dimenticata il cellulare e ha perso l'orientamento. La polizia l'ha intercettata in via de Sanctis, la donna non riusciva più a trovare la via del B&B. Gli agenti l'hanno accompagnata dal marito, che nel frattempo si era svegliato e preoccupato per l'assenza della donna.