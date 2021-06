Anche quest’anno, tornano le passeggiate di Camminando il Montalbano, organizzate dal Comune di Lamporecchio e l’Ufficio Turistico di San Baronto-Lamporecchio. Un’occasione per residenti e turisti per scoprire il nostro territorio in tranquillità e sicurezza percorrendo i sentieri della nostra zona.

Da sabato 12 giugno le passeggiate riprenderanno con appuntamenti nel fine settimana e da luglio anche in giorni infrasettimanali, in gruppi di massimo 25 persone, con prenotazione obbligatoria e nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Tutte le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla guida ambientale Michela Del Negro.

Sabato 12 giugno alle 9.30 dopo la visita della Chiesa di Santa Maria del Pruno di Orbignano, la passeggiata avrà inizio toccando la località di Fornello con salita verso il colle di Leporaia con un percorso ad anello. Durante il percorso si potranno osservare le vedute sul versante di Sant’Amato e del Valdarno.

Domenica 20 giugno alle 9.30 dopo una visita della chiesa e della suggestiva cripta romanica di San Baronto, la guida vi condurrà a scoprire alcuni degli scorci panoramici più suggestivi della nostra collina.

Sabato 26 giugno alle 9.30 partendo dal distributore in via Leonardo Da Vinci ci si incamminerà verso il borgo di Porciano attraverso un sentiero che attraverserà le zone di Belvedere e Lampaggio. Si potranno ammirare i numerosi terrazzamenti presenti nella zona e una volta giunti a Porciano sarà possibile visitare la chiesa di San Giorgio per poi tornare al punto di partenza.

Per partecipare alle visite guidate è OBBLIGATORIO PRENOTARSI ai seguenti contatti:

Ufficio turistico di San Baronto 0573 766472

Email a turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Le prenotazioni si chiudono il giorno prima della passeggiata o al raggiungimento del numero massimo e sono valide solo dopo la conferma.

Fonte: Ufficio Stampa