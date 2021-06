Beat Garden annuncia Venerus e la sua Magica Musica

Giovedì 26 Agosto, per la prima volta, il palco di Beat Garden sarà invaso dalla Black Music di Venerus.

Cantautore, polistrumentista e produttore, Venerus esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e musica in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo.

Da venerdì 7 maggio è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Appartamento”, il singolo estratto da “Magica Musica” l’ultimo lavoro di Venerus che vede la partecipazione di Frah Quintale.

Il disco contiene 16 tracce, di cui 12 coprodotte con Mace, e vanta collaborazioni eterogenee: oltre a Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz per quanto riguarda i featuring, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, amanda lean & not for climbing. Anticipato da “Canzone per un amico” e “Ogni pensiero vola”, in “Magica Musica” si trovano le molte sfaccettature di un artista che, sfuggendo alle etichette di genere, fonde sonorità soul e R&B all’elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito.

“Magica Musica” sorprende ad ogni traccia dove Venerus, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e l’eclettismo sonoro, conduce l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale che trasferirà sul palco dei suoi live, trasmettendo quell’atmosfera onirica nella dimensione della performance.

I biglietti per il concerto di Venerus sono in vendita sul circuito Ticketone a 20 euro incluso dp

Fonte: Beat Festival