Attivo lo sportello telefonico PUA della Società della salute

È attivo lo sportello PUA della Società della salute di Firenze (telefono 055/2616283, mail sportello-pua@sds.firenze.it). Lo sportello telefonico è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17 ed è rivolto ai cittadini e ai servizi del territorio fiorentino che possono così ricevere informazione e orientamento in particolare sui percorsi socio-sanitari di presa in carico della non autosufficienza e della disabilità.

La Società della salute di Firenze con l’attivazione di questo servizio vuole offrire ai cittadini un punto informativo gestito dal servizio sociale sui percorsi di presa in carico socio sanitaria e sulle modalità di accesso ai vari servizi. I cittadini hanno la possibilità di essere ascoltati, orientati, informati e accompagnati alla presa in carico da parte del servizio territoriale appropriato.

“Si tratta di un nuovo e utile servizio per i cittadini - ha spiegato l’assessore a Welfare e presidente della Società della salute di Firenze Sara Funaro -, che hanno bisogno di capire come muoversi per reperire informazioni su percorsi e servizi socio-sanitari per persone diversamente abili e non autosufficienti”. “Sappiamo infatti che troppo spesso la burocrazia genera ostacoli difficili da superare - ha continuato Funaro - e che possono portare a perdite di tempo e lungaggini prima di poter accedere alle prestazioni di cui le persone hanno bisogno. Con questo sportello telefonico della Società della salute, che funziona come un vero e proprio call center, vogliamo aiutare i fiorentini a muoversi tra i tanti servizi e percorsi di assistenza che sono a disposizione sul territorio fiorentino per i soggetti fragili”.

È possibile rivolgersi allo sportello per avere informazioni su accoglienza e orientamento sui percorsi socio-sanitari e sulle modalità di accesso ai servizi del territorio fiorentino; sull’accompagnamento all’accesso alle rete integrata dei servizi socio-sanitari territoriali e sull’avvio della presa in carico e dell’attivazione della rete dei servizi integrati per bisogni di tipo complesso.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa