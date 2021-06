Centri estivi a Cascina, Valori e Impegno Civico: "Aiutiamo le famiglie con le spese"

I consiglieri comunali di Cascina Dario Rollo e Lorenzo Peluso della lista civica ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo’ hanno presentato una mozione per chiedere all’amministrazione di sostenere economicamente, attraverso un rimborso parziale, le spese delle famiglie per la partecipazione dei propri figli (età 0-14 anni) a centri/campi estivi e attività educative-ludico- motorie, ecc. per il prossimo periodo estivo e sostenere le associazioni/enti organizzatori dei centri/campi estivi per le maggiori spese da affrontare derivanti dal necessario adeguamento alle misure anti-Covid garantendo anche l’utilizzo gratuito di eventuali aree pubbliche a favore degli stessi enti.

Tale richiesta, presentata oramai da quasi un mese, è necessaria in quanto, terminato l’anno scolastico, per numerose famiglie sarà necessario usufruire del servizio dei centri estivi mentre la continua emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo a dura prova l’intero sistema economico ed in particolare quello delle associazioni/enti che svolgono servizi pre e post scuola – continuano i consiglieri. Il servizio legato ai centri estivi è fondamentale per tante famiglie del territorio e lo scorso anno, l’amministrazione comunale è intervenuta, stanziando opportune risorse a bilancio, a favore dei soggetti organizzatori delle attività educative e ludico ricreative al fine di evitare, da un lato, un impoverimento dell’offerta di attività estive sul territorio a causa delle maggiori spese derivanti dal necessario adeguamento alle misure anti-Covid e, dall’altro, un insostenibile aumento delle tariffe di frequenza per le famiglie interessate, già provate dai periodi di chiusura dei servizi educativi, scolastici e delle attività ludico-motorie in generale, nonché dalla crisi economica nazionale.

L’intervento nel 2020 ha riguardato anche l’utilizzo gratuito di spazi pubblici a favore degli enti organizzatori per lo svolgimento delle attività educative-ludico-motorie affinchè si potessero garantire le misure di sicurezza anti contagio previste dalle disposizioni normative. Le attività dei centri/campi estivi hanno lo scopo di garantire ai bambini/ragazzi occasioni di socializzazione e di confronto fra pari, nonché alle famiglie di conciliare i tempi di vita e di lavoro. Ci si augura che possa essere discussa in tempi celeri per poter pianificare le politiche agevolative a favore dei soggetti organizzatori dei centri/campi estivi e delle famiglie interessate – concludono Rollo e Peluso.

Fonte: Dario Rollo e Lorenzo Peluso, Consiglieri Comunali Lista ‘Valori e Impegno Civico Dario Rollo’