Chiusure centro storico San Miniato, Confesercenti e Ccn d'accordo sui martedì di festa

Prosegue il progetto delle chiusure del centro storico di San Miniato per favorire i pubblici esercizi. Un nuovo accordo è stato raggiunto fra Confesercenti Toscana Nord, il Centro commerciale naturale ed il Comune per un calendario di chiusure previste da martedì 15 giugno.

"I giorni che abbiamo condiviso con l’amministrazione comunale, che ringraziamo ancora una volta per la disponibilità e la comprensione delle esigenze delle attività commerciali – spiegano il coordinatore Valdera Cuoio dell’associazione Claudio Del Sarto e la presidente del Centro commerciale naturale Edi Gori -, saranno il martedì, il venerdì ed il sabato orario dalle 19.30 alle 24. La misura sarà attiva fino al fine settimana del 10 e 11 settembre. Inoltre abbiamo illustrato al Comune alcune delle nostre idee a cui stiamo lavorando per animare il centro storico soprattutto nei giorni di martedì, ovviamente nel pieno rispetto dei protocolli covid ancora in vigore. Obiettivo riproporre uno storico format estivo dei “martedì del centro storico” che gli anni passati aveva ricevuto sempre grandi consensi”.