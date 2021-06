Da Conad e Caritas 10mila euro a sostegno dell'Emporio Solidale di Pistoia

Basta poco per dare tanto. Non è un semplice slogan ma una solida convinzione che ha portato alla raccolta di 10.000 euro nell’ambito dell’iniziativa di sensibilizzazione a favore dell’Emporio Solidale di Pistoia e promossa dai Soci Conad insieme alla Caritas Diocesana di Pistoia per fronteggiare la situazione emergenziale causata dal Covid -19.

Dal 1 febbraio al 30 aprile 2021, nei dodici punti vendita Conad del territorio di competenza della Diocesi pistoiese, è stato possibile fare una donazione – per un valore minimo di 1 euro - direttamente alle casse del supermercato al termine della spesa a sostegno dell’Emporio solidale.

Le offerte saranno destinate all'acquisto di beni di prima necessità da inserire negli scaffali dell'Emporio della Solidarietà di Via Ferraris 7, un vero e proprio market attivo a Pistoia, che da oltre tre anni rappresenta un punto di riferimento per la spesa alimentare delle persone che vivono in un temporaneo stato di difficoltà economica e che Conad sostiene con continuità, ormai dalla sua nascita.

La cifra raccolta si aggiunge ai 15.720 euro devoluti pochi mesi fa alla Caritas Diocesana di Pistoia per i 60 anni di Conad Nord Ovest. In occasione di questo anniversario, infatti, la cooperativa e i suoi Soci, in collaborazione con Caritas Italiana, hanno promosso la grande campagna Solidale attraverso la quale, grazie ai numerosissimi clienti che si sono uniti all’iniziativa, è stato possibile devolvere a 59 Caritas Diocesane delle sette regioni di competenza Conad Nord Ovest complessivamente 632.500€, pari ad un valore di 160.000 pasti per oltre 10.500 famiglie in difficoltà economica.

Nato in collaborazione tra Caritas Pistoia, fondazione Sant'Atto e Misericordia di Pistoia e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e da Conad Nord Ovest, l’Emporio delle Solidarietà ha l’obiettivo di alleviare le situazioni di disagio sociale di molti nuclei familiari e consentire loro l’approvvigionamento gratuito, o a condizioni di particolare favore, di derrate alimentari e di altri beni di consumo di prima necessità.

Nel mese di maggio le tessere attive all'emporio erano 766 (750 a fine dicembre) per un numero complessivo di persone assistite di 2.500 (2.460 a dicembre) pari a 220 quintali di materiali distribuiti.

"La caritas diocesana ha rilevato nel 2020 e in questi mesi del 2021 un incremento delle richieste da parte di persone vulnerabili con molte nuove povertà soprattutto tra coloro che fino all’inizio della pandemia non avevano bisogno di nessun tipo di aiuto – ricorda Marcello Suppressa, direttore Caritas Pistoia -. È necessario prendersi cura tutti insieme di chi vive un momento di difficoltà. Siamo certi che supportati da iniziative dove si uniscono le forze che ci permettono di offrire un concreto aiuto e sostegno alle famiglie. Ringraziamo Conad Nord Ovest per aver creduto in questo progetto e a tutti coloro che hanno donato per esser stati tutti uniti nel sostenere coloro che in questo periodo fanno più fatica".

"Un gesto di aiuto concreto, a conferma del costante impegno della cooperativa a favore delle comunità in cui opera, nonché della generosità dei nostri clienti che hanno risposto prontamente all’appello – dichiarano i soci Conad Nord Ovest - Siamo fieri del risultato ottenuto e ringraziamo la Diocesi di Pistoia per averci dato la possibilità di aiutare le persone più colpite dagli effetti economici della pandemia, insieme a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, rinnovando la propria fiducia nei nostri progetti e nella nostra scala di valori, che vede la solidarietà al primo posto, sempre".

I numerosi Punti vendita Conad che hanno aderito all’iniziativa sono stati il volano per la solidarietà verso la Caritas Diocesana, a conferma dell’impegno e della responsabilità sociale che caratterizza la cooperativa sul territorio di Pistoia.

Conad Superstore - Viale Adua,223

Conad - Via Fiorentina 85

Sapori&Dintorni Conad -Corso A. Gramsci,17

Conad City – Via Capitini

Conad City – Largo S. Biagio,125

Conad City – Via P. Foresi – Loc. Bottegone

Conad City – Via degli Oleandri,6 – Loc. Nespolo

Conad City – Via del Lago, 41

Conad City – Via dello Stadio,4

Conad City – Via Enea Colzi, 13/17 – Agliana

Conad City – Via Roma, 39 – Quarrata

Conad City – Via Provinciale Montalbano 371/b – Loc. Casalguidi

Fonte: Diocesi di Pistoia - Ufficio Stampa