Dopo 8 mesi rintracciati e denunciati 7 giovani per una rissa in Garfagnana

La sera del 31 ottobre scorso avrebbero partecipato ad una rissa a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, che avrebbe portato anche al ferimento di un uomo intervenuto nel tentativo di separare i giovani. Oggi sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri sette ragazzi, tra i 18 e i 32 anni, due di loro sono anche accusati del reato di porto di oggetti atti ad offendere.

La rissa scoppiò nei pressi di un esercizio pubblico e all'arrivo dei carabinieri la maggior parte riuscì a fuggire, solo alcuni giovani furono fermati. Dai successivi accertamenti è emerso che un uomo, mentre stava passando in auto con la moglie a bordo, sarebbe rimasto ferito dopo essere intervenuto per cercare di separare il gruppo intento a picchiarsi. L'uomo fu aggredito con un oggetto contundente, ma non avrebbe sporto denuncia.

In seguito ad altri riscontri i militari hanno ricostruito che la rissa, scoppiata per futili motivi, coinvolse sette giovani. Di questi cinque, che si affrontarono con calci e pugni, erano già conosciuti alle forze dell'ordine. Uno di loro prelevò dalla propria auto l'attrezzo "molla" da palestra, passandolo poi ad un altro giovane per colpire durante la rissa.