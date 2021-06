Etrusca Basket ricevuta dal vescovo Migliavacca per la stagione al top

Nella giornata odierna la serie B dell'Etrusca Basket San Miniato è stata ricevuta al Palazzo Vescovile di San Miniato dal vescovo Andrea Migliavacca, che ha voluto rivolgere le sue speciali congratulazioni per i brillanti risultati raggiunti nel corso della stagione appena conclusa.

L'incontro è stata una bellissima occasione di incontro e di scambio di esperienze fra la squadra e il vescovo, che ha sottolineato nel suo intervento accorato quanto l'esempio dei ragazzi Etrusca sia stato fondamentale per i giovani di tutta la comunità di San Miniato, che sono il vero motore dello sviluppo della società di oggi.

Nello scambio di esperienze e nel dialogo scaturito dall'incontro, il vescovo Migliavacca è stato colpito positivamente dalla semplicità, dalla sincerità e dalla passione dei ragazzi Etrusca, che saranno sempre parte della comunità di San Miniato per i valori che hanno saputo difendere e trasmettere, dentro e fuori dal campo, non solo con i risultati in campo, ma nell'esempio quotidiano.

La società Etrusca vuole ringraziare il vescovo Andrea Migliavacca per questa splendida giornata e per questo alto riconoscimento.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato