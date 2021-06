Ex area industria all'asta, il Csa Next Emerson: "Non ce ne andremo. Noi rispondiamo ad esigenze quartiere"

Il Csa Next Emerson di Firenze punta i piedi: "Non abbiamo nessuna intenzione di andare via da quell'area, noi siamo la risposta alle esigenze sociali del quartiere". È questo il messaggio lanciato dal Csa. Il prossimo 13 luglio ci sarà l'asta che avrà per oggetto, con un prezzo base di 2,3 milioni di euro, l'ex area industriale di via di Bellagio da oltre 10mila metri quadri nella quale sorge il centro sociale. Questo potrebbe quindi essere sgomberato se l'asta andrà ad aggiudicazione. Nel centro sociale si sviluppano varie attività per il quartiere, fra cui una palestra, una biblioteca, una mensa popolare, una sala concerti, una scuola di tango, uno skate park.

L'area, all'asta nell'ambito del fallimento della cooperativa edile Unica che l'aveva acquistata nel 2006, nella brochure 'Invest in Florence' viene presentata come adatta alla costruzione di villette, con 3.800 metri quadri di possibile residenziale. Dal Csa, però, si fa sapere che non ci sono ancora progetti approvati. Inoltre sempre per il centro siciale "non viene menzionato che sull'area ci sono vincoli urbanistici: è una 'buffer zone' vicino alle Ville Medicee".

Nelle prossime settimane, secondo quanto annunciato, saranno messe in campo diverse iniziative pubbliche contro l'ipotesi di vendita dell'area. Sarà inoltre presentata il 22 giugno al Quartiere 5 di Firenze una nuova segnalazione/osservazione al piano strutturale.